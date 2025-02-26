Русский Колоколъ Roman Naumov/URA.RU Регион вслед за Владимирской областью издает официальный запрет на религиозную одежду в школе.
В Тульской области школьницы не будут носить хиджабы: но будет ли из-за этого скандал
Комментарии
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vladstamp
Так и надо делать по всей России!!!
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10 час.
Людмила Петрухина
Замоташкам нечего делать в российских школах. Россия светское государство. Пусть едут в свои аулы и там носят, что хотят.
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5 час.
Владимир Елкин
Россия сотни лет жила в мире и согласии ВСЕХ конфессий и никто не выпячивал свои законы! С притаскиванием нашими чиновниками в Россию ваххабитов из Средней Азии начались проблемы! Пора гнать их назад - в кишлаки и аулы!
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2 час.
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