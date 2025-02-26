В Тульской области школьницы не будут носить хиджабы: но будет ли из-за этого скандал

Замоташкам нечего делать в российских школах. Россия светское государство. Пусть едут в свои аулы и там носят, что хотят.

Владимир Елкин

Россия сотни лет жила в мире и согласии ВСЕХ конфессий и никто не выпячивал свои законы! С притаскиванием нашими чиновниками в Россию ваххабитов из Средней Азии начались проблемы! Пора гнать их назад - в кишлаки и аулы!