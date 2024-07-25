Песков захотел "как можно быстрее" возобновить работу Instagram* в России

Но в нынешних условиях должны быть ограничения, считает представитель Кремля Лучше как можно быстрее возобновить доступ к Instagram*, но не в нынешних военных условиях, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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