НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 607 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    На фото Королева и ТарзанРусский фатализм ...
  • лина любимцева
    Прям... может официально и запрещено, а на деле... Ехала как-то в поезде Москва-Владивосток. Семь дней ехали... И в н...Почему в исламе с...
  • Алекс Сэм
    Опять мир тесен обманывает, в заголовке 10, по факту 210 девушек-метисо...

Почему в исламе строго запрещено употребление алкоголя

Почему в исламе строго запрещено употребление алкоголя

В исламе запрещено употребление любых алкогольных напитков и даже блюд, в которых они содержатся. Для таких продуктов существует особое название «хамр», а грех, связанный с нарушением этого запрета, называют «хамар».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Прям... может официально и запрещено, а на деле... Ехала как-то в поезде Москва-Владивосток. Семь дней ехали... И в нашем вагоне ехал  один таджик. Так вот он с первого дня по  пятый день БЕСПРОБУДНО ПЬЯНСТВОВАЛ и ВАЛЯЛСЯ БАЛДОЙ В КОРИДОРЕ. Все через него переступали или обходили.  В день, когда приехали во Владик, он был трезвый и такой ИСТОВЫЙ ТРЕЗВЕННИК!! Что вы, что вы... Порядочный, строгий папаша... приехал к сыну во Владик, сын там работал. Будет &quot;порядок&quot; наводить и вещать, что &quot;мусульманину строго запрещено употребление алкоголя&quot;.... Там весь наш вагон хохотал над ним!!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх