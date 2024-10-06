Почему в исламе строго запрещено употребление алкоголя

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лина любимцева

Прям... может официально и запрещено, а на деле... Ехала как-то в поезде Москва-Владивосток. Семь дней ехали... И в нашем вагоне ехал один таджик. Так вот он с первого дня по пятый день БЕСПРОБУДНО ПЬЯНСТВОВАЛ и ВАЛЯЛСЯ БАЛДОЙ В КОРИДОРЕ. Все через него переступали или обходили. В день, когда приехали во Владик, он был трезвый и такой ИСТОВЫЙ ТРЕЗВЕННИК!! Что вы, что вы... Порядочный, строгий папаша... приехал к сыну во Владик, сын там работал. Будет "порядок" наводить и вещать, что "мусульманину строго запрещено употребление алкоголя".... Там весь наш вагон хохотал над ним!!