У  нас    в  информационном  пространстве   стало  слишком   много  Карлсонов,  и  что   это  обычное     совковое  преклонение   перед  Западом

Кошмар

О как либерасты задёргались. И аффторша, некая sandra_nika, позиционирующая себя ультра патриотом России, вместе с ними задёргалась... То ли у неё зависть к популярности Карлсона, то ли ей не нравится, что он правду о России и СВО доносит до западного слушателя. Но осадок в любом случае от её статьи. Кстати, аффтор Сандра - хохлуша, лишь в 2016 году приехавшая в Россию. и с тех пор деньги выпрашивает у россиян. Типа, помогите, мне тоже хорошо жить хочется.😀