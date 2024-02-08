Медвежий угол
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Медвежий угол

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У  нас    в  информационном  пространстве   стало  слишком   много  Карлсонов,  и  что   это  обычное     совковое  преклонение   перед  Западом

У  нас    в  информационном  пространстве   стало  слишком   много  Карлсонов,  и  что   это  обычное     совковое  преклонение   перед  Западом

Политнавигатор Такер Карлсон взял интервью у Путина. Скандал на Западе и споры в России Бывший журналист телеканала Fox News Такер Карлсон подтвердил, что прилетел в Москву, где записал интервью с российским президентом Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Кошмар
О как либерасты задёргались. И аффторша, некая sandra_nika, позиционирующая себя ультра патриотом России,  вместе с ними задёргалась... То ли у неё зависть к популярности Карлсона, то ли ей не нравится, что он правду о России и СВО доносит до западного слушателя. Но осадок в любом случае от её статьи. Кстати, аффтор Сандра - хохлуша, лишь в 2016 году приехавшая в Россию.  и с тех пор деньги выпрашивает у россиян. Типа, помогите, мне тоже хорошо жить хочется.😀
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2 час.
Nikolay Zakharov
Карлсон приехал сделать свое журналистское дело,как его подаст будем смотреть и судить,а журналюги западнопреклонные, уже успели замусолить от поцелуйчиков, амерского журналиста.
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2 час.
Генрих
Ндааа...а при такой популярности Карлсона некоторых &quot;писуний&quot; жаба-то и придавила.
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7 мин.

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