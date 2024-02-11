Загитова выступила на «СКА-Арене» под A’Studio перед матчем СКА и «Сочи»

Сегодня СКА проводит первый матч на новой арене – против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Перед началом встречи на льду «СКА-Арены» выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
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