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Парламентская газета

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Матвиенко оценила моду на многодетность в Красноярском крае

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила моду на многодетность в Красноярском крае. Во время рабочего визита в регион 14 февраля она призвала руководство «Норильского никеля» вовремя вводить в строй учреждения для детей работников предприятия.

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