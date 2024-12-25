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Сенсационный герой в российском хоккее. Он готов подвинуть спасителя России и уехать к Макдэвиду: кто такой Шабанов

Сенсационный герой в российском хоккее. Он готов подвинуть спасителя России и уехать к Макдэвиду: кто такой Шабанов

Делит первое место среди бомбардиров с Гусевым.Никита Гусев — лучший бомбардир КХЛ. Это утверждение одинаково уместно как в 2024 году, так и к 2019-му.

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