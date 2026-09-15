Зеленский стремительно теряет поддержку силовиков – укро-политолог

История с бегством из Украины генпрокурора Руслана Кравченко, а также другие недавние скандалы с участием силовиков приведут к тому, что диктатор Владимир Зеленский окончательно потеряет поддержку со стороны силового аппарата.
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