Так снимает Meizu 21. Вице-президент Geely опубликовал подборку фото, сделанных камерой Meizu 21 на рассвете

Meizu пока не особо распространяется о характеристиках новых флагманов линейки Meizu 21 и не раскрывает подробности о камерах, но вице-президент Geely опубликовал подборку живых фото, сделанных одним из устройств серии.
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