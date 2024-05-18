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Лебедев: подполье прервало движение военных составов в Харьковской области

Лебедев: подполье прервало движение военных составов в Харьковской области

В Харьковской области подпольщикам удалось нарушить движение поездов, задействованных в перевозке резервов и боеприпасов для ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

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