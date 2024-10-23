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Заявление Зеленского обнадежило народ на Украине: зачем срочно понадобилось завершение «горячих» боев?

Заявление Зеленского обнадежило народ на Украине: зачем срочно понадобилось завершение «горячих» боев?

В сентябре, когда Эрдоган предложил обеим сторонам остановить удары по энергетическим объектам, украинские представители не согласились Это может свидетельствовать о том, что у Зеленского нет четкого плана действий и он не придерживается какой-то одной стратегии.

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