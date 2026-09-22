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Воронежские новости

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В Семилукском районе возбудили дело о махинациях с землей

В Семилукском районе возбудили дело о махинациях с землей

В 2024 году экс-глава направил в Росреестр бумаги с просьбой убрать эти объекты с кадастрового учета.

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