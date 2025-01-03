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Гол Мбаппе «Валенсии» отменили из-за офсайда

Гол Мбаппе «Валенсии» отменили из-за офсайда

На 60-й минуте Килиан Мбаппе поразил ворота соперники, но его гол отменили из-за офсайда в момент передачи Джуда Беллингема.

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