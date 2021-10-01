В Киеве приуныли: «РФ заставила глобальные концерны играть по своим правилам»

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаВ Киеве приуныли: «РФ заставила глобальные концерны играть по своим правилам» По итогам состоявшихся выборов в Государственную Думу действующая власть сцементирована еще на несколько лет.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNWnovichokspb waismanНа"пока Путин будет президентом"- даже внешние враги ( и уже в/на Украине) признают Путина ВЕЛИКИМ. Это ли не признание чудо субъективно-человечного фактора России, внезапно угадавшего в Путине свои надежды. Потому - ДАЙ, БОГ, Путину больше божественного на благо россиян!!!Алексей СафроновТо, что уже дано Путину, не только от Бога и Родителей, но в использование им же поставленных целей по восстановлению Великой России, войдёт в не только в нашу, но и в мировую Историю, как Величайшая метаморфоза падшего государства СССР - в Великую Россию. Уверен, что такой мудрый Человек как Путин, непременно позаботится о приемственности передачи высшей Власти в России самому достойному Гражданину!Елена ФилипповаИ почему это, собственно, все западные недруги, а злые"небратья" из Цеэвропы особенно, решили, что после ухода Путина с поста президента у нас все рухнет, а им посыпется манна небесная. Размечтались убогие!Анатолий ЛановойУ Путина есть мягкость в отношении либерды, государств-шавок. Следующий будет жестче. Кто не работает, не должен есть (на халяву). Кто вредит России, будет сидеть, а то и лежать. Всем сестрам по сергам.Алексей СафроновЭврика!! Неужели, среди укро-дурдомовце, есть вменяемые укроходящие?!Евгений НатесовЛисица с мозгами...ГНГалина НазароваСвисток свистит, какля физдит....это знакомоЛНЛюдмила Нефедова!!!Комментировать
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