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В Киеве приуныли: «РФ заставила глобальные концерны играть по своим правилам»

В Киеве приуныли: «РФ заставила глобальные концерны играть по своим правилам»

По итогам состоявшихся выборов в Государственную Думу действующая власть сцементирована еще на несколько лет.

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novichokspb waisman
На"пока Путин будет президентом"- даже внешние враги ( и уже в/на Украине) признают Путина ВЕЛИКИМ. Это ли не признание чудо субъективно-человечного фактора России, внезапно угадавшего в Путине свои надежды. Потому - ДАЙ, БОГ, Путину больше божественного на благо россиян!!!
Алексей Сафронов
То, что уже дано Путину, не только от Бога и Родителей, но в использование им же поставленных целей по восстановлению Великой России, войдёт в не только в нашу, но и в мировую Историю, как Величайшая метаморфоза падшего государства СССР - в Великую Россию. Уверен, что такой мудрый Человек как Путин, непременно позаботится о приемственности передачи высшей Власти в России самому достойному Гражданину!
Елена Филиппова
И почему это, собственно, все западные недруги, а злые"небратья" из Цеэвропы особенно, решили, что после ухода Путина с поста президента у нас все рухнет, а им посыпется манна небесная. Размечтались убогие!
Анатолий Лановой
У Путина есть мягкость в отношении либерды, государств-шавок. Следующий будет жестче. Кто не работает, не должен есть (на халяву). Кто вредит России, будет сидеть, а то и лежать. Всем сестрам по сергам.
Алексей Сафронов
Эврика!! Неужели, среди укро-дурдомовце, есть вменяемые укроходящие?!
Евгений Натесов
Лисица с мозгами...
Галина Назарова
Свисток свистит, какля физдит....это знакомо
Людмила Нефедова
!!!

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