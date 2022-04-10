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Стерлинг вызвал Диллашоу на бой: «Ти Джей Допингшоу, ты следующий, ублюдок»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг назвал имя своего следующего соперника. Им должен стать Ти Джей Диллашоу, вернувшийся в октагон после дисквалификации за применение допинга.

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