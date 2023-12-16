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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В США предъявили обвинения двум экс-легкоатлетам по делу Олимпиады-2020. Они снабжали допингом спортсменов из Нигерии, Великобритании и Швейцарии

Федеральная прокуратура США утвердила обвинение против бывших легкоатлетов – ямайца Дьюэйна Барретта и либерийца О’Нила Райта.

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