Пожилой женщине с необычной страстью дали совет

Психотерапевт Филиппа Перри дала совет пожилой женщине, нуждающейся в переезде каждые два года. По словам автора письма, ей к шестидесяти, у нее взрослые дети и хорошие отношения с партнером, достойная работа и нет проблем со здоровьем.