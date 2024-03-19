Пожилой женщине с необычной страстью дали совет

Психотерапевт Филиппа Перри дала совет пожилой женщине, нуждающейся в переезде каждые два года. По словам автора письма, ей к шестидесяти, у нее взрослые дети и хорошие отношения с партнером, достойная работа и нет проблем со здоровьем.
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