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Смерть сотрудницы противочумного института в Иркутске вызвала тревогу: что выяснили к 10 октября

Смерть сотрудницы противочумного института в Иркутске вызвала тревогу: что выяснили к 10 октября

Смерть сотрудницы противочумного института в Иркутске вызвала тревогу: что выяснили к 10 октября Юлия СкворцоваЧума в Иркутске на 10 октября 2026 года официально не подтверждена.

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