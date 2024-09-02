Маск не исключил, что ограничит свои зарубежные поездки из-за задержания основателя Telegram Ирэн ОрлонскаяАмериканский бизнесмен Илон Маск допустил возможность сокращения своих поездок за границу после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
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