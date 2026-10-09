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ГТРК Татарстан

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 В Казани провели осенний бал для людей серебряного возраста

Закружились в вальсе – жизнелюбы сегодня провели осенний бал. Представители серебряного возраста вышли на танцпол под живую музыку в исполнении артистов Татарстана.

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