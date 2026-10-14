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Регионы России

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ООО «Колибри» обновила платформу «СпрутМонитор» с внедрением собственного ИИ-движка

ООО «Колибри» обновила платформу «СпрутМонитор» с внедрением собственного ИИ-движка

Российская компания ООО «Колибри», специализирующаяся на решениях для контроля эффективности персонала и защиты информации, анонсировала масштабное обновление облачной платформы «СпрутМонитор».

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