Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 716 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадерий Чикунов
    20лет назад бросил принимать алкоголь . сейчас мне 74 годика . значит план не выполнил . надо теперь упираться и 15 л...Невролог Рестак р...
  • Игорь Васиков
    Какая-то ОБШЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА... работать идите, бездельники.IZ: В торговых се...
  • Василий Васильев
    Думаю, что под руководством Суровикина, наша Армия продвигалась бы на Украине гораздо шустрее, чем при Герасимове. Эт...Генерал, которого...

Войска России взяли под огневой контроль важный участок границы ЛНР

Войска России взяли под огневой контроль важный участок границы ЛНР

Общая протяженность контролируемой территории составляет около 10 км.Военный эксперт Андрей Морочко сообщил, что после занятия стратегических позиций у Стельмаховки, войска России усилили интенсивность и точность атак на противника в этом районе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх