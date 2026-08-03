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ВМС Казахстана завершили очередной этап боевой подготовки в Каспийском море

ВМС Казахстана завершили очередной этап боевой подготовки в Каспийском море

Военно-морские силы Вооруженных сил Казахстана завершили очередной этап боевой подготовки -  прием курсовой задачи С, направленной на повышение уровня подготовки соединений надводных кораблей, органов военного управления и корабельных тактических групп, передает inAktau.

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