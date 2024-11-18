SHOT: бойца ММА Кирилла Фоменкова избили в московском баре

ИР

Игорь Рябин

Как может случиться конфликт с охранниками? Как, Карл? Охранники никогда лишнего не предпримут, только если клиент отказывается выполнять правила заведения. А охамелых клиентов надо удалять, при сопротивлении задержать, зафиксировать и вызывать наряд полиции. Тут уже вопрос профессионализма охранников.