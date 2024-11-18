В Москве в баре «Мумий Тролль», принадлежащем музыканту Илье Лагутенко, произошло нападение на спортсмена, занимающегося смешанными единоборствами, пишет SHOT.
SHOT: бойца ММА Кирилла Фоменкова избили в московском баре
Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
Как может случиться конфликт с охранниками? Как, Карл? Охранники никогда лишнего не предпримут, только если клиент отказывается выполнять правила заведения. А охамелых клиентов надо удалять, при сопротивлении задержать, зафиксировать и вызывать наряд полиции. Тут уже вопрос профессионализма охранников.
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