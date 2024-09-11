В США назвали фаворита дебатов Харрис и Трампа

Американцы не верят в победу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на предвыборных дебатах и отдают предпочтение его конкуренту от демократов, вице-президенту Камале Харрис.
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