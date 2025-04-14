Выдающийся Полководец Ким Ир Сен: кто он?

Военный гений Президент Ким Ир Сен (1912 — 1994 гг.) отразил вооруженное нападение американских империалистов, хваставшихся «всемогуществом» в мире в 1950-е годы, и защитил суверенитет и достоинство страны.
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