В ходе встречи в Санкт-Петербурге российский президент Владимир Путин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия между Россией и Китаем.
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