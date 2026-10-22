WOJTEK JARGILO/EPA/TASS В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали второго подозреваемого по делу об убийстве художника Роберта Кузовкова, известного под псевдонимом Семен Скрепецкий.
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