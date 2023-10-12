Танки «Абрамс» – машины хорошие, но перспектив у них мало

Почти два месяца назад Армейский научный совет США, консультирующий американское оборонное ведомство, опубликовал отчёт, затрагивающий применение танков М1 «Абрамс» в будущих военных конфликтах 2040-х годов, в том числе наиболее вероятном – с Китаем.
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