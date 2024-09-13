Китайский город Чэнду стал побратимом Екатеринбурга

Екатеринбург и китайский Чэнду стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали мэр уральской столицы Алексей Орлов и заместитель секретаря горкома Коммунистической партии Китая города Чэнду Чэнь Янфу.
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