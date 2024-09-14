Филиппо заявил, что США хотят сделать всю грязную работу на Украине через Европу

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X заявил, что США пытаются сделать всю грязную работу через Европу, разрешая Украине использовать французские и британские ракеты, исключая ATACMS.
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