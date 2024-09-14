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Филиппо заявил, что США хотят сделать всю грязную работу на Украине через Европу

Филиппо заявил, что США хотят сделать всю грязную работу на Украине через Европу

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X заявил, что США пытаются сделать всю грязную работу через Европу, разрешая Украине использовать французские и британские ракеты, исключая ATACMS.

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