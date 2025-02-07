Зеленский: Украина теряет территории из-за поддержки США Ирэн ОрлонскаяВ интервью британскому журналисту Пирсу Моргану лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина теряет свою территорию из-за недостаточной поддержки со стороны США.
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