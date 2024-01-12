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Актриса Марго Робби заявила, что зрителям надоело видеть ее в кино

Актриса Марго Робби заявила, что зрителям надоело видеть ее в кино

Актриса Марго Робби призналась в беседе с Deadline, что задумалась о перерыве в актерской карьере. Робби рассказала, что сейчас переживает самый длинный период без съемок с момента, как сыграла главную роль в фильме "Барби".

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