Актриса Марго Робби заявила, что зрителям надоело видеть ее в кино

Актриса Марго Робби призналась в беседе с Deadline, что задумалась о перерыве в актерской карьере. Робби рассказала, что сейчас переживает самый длинный период без съемок с момента, как сыграла главную роль в фильме "Барби".
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