В отделах ЗАГС прошли чествования юбиляров супружеской жизни и поздравления победителей конкурса «День, когда мы встретились»

В Керченском городском отделе ЗАГС, отделе регистрации брака города Симферополя, Раздольненском и Красногвардейском районных отделах ЗАГС провели юбилеи супружеской жизни, а также поздравления победителей конкурса «День, когда мы встретились».
В Керченском городском отделе ЗАГС, отделе регистрации брака города Симферополя, Раздольненском и Красногвардейском районных отделах ЗАГС провели юбилеи супружеской жизни, а также поздравления победителей конкурса «День, когда мы встретились».
Свежие комментарии