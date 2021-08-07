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В отделах ЗАГС прошли чествования юбиляров супружеской жизни и поздравления победителей конкурса «День, когда мы встретились»

В отделах ЗАГС прошли чествования юбиляров супружеской жизни и поздравления победителей конкурса «День, когда мы встретились»

В Керченском городском отделе ЗАГС, отделе регистрации брака города Симферополя, Раздольненском и Красногвардейском районных отделах ЗАГС провели юбилеи супружеской жизни, а также поздравления победителей конкурса «День, когда мы встретились».

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