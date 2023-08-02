Военное обозрение

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Американский эксперт: Украинский конфликт показал, что США испытывают острую нехватку боеприпасов

Американский эксперт: Украинский конфликт показал, что США испытывают острую нехватку боеприпасов

Военный конфликт на Украине показал, что Соединенные Штаты столкнулись с острым дефицитом не только в наличии, но и в возможностях производства почти всех видов боеприпасов.

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