Американский эксперт: Украинский конфликт показал, что США испытывают острую нехватку боеприпасов

Военный конфликт на Украине показал, что Соединенные Штаты столкнулись с острым дефицитом не только в наличии, но и в возможностях производства почти всех видов боеприпасов.
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