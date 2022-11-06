Член ГСА Запорожской области Рогов: Киев планирует внести главу «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в список лиц для обмена

Киев планирует внести задержанного и арестованного в конце октября по подозрению в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору» 84-летнего президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в список лиц для обмена.
Киев планирует внести задержанного и арестованного в конце октября по подозрению в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору» 84-летнего президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в список лиц для обмена.
Свежие комментарии