Этот таинственный мир

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Дебилы  -  академики  !  Не  было  бы  кошек  в  Европе  -  везде  были  бы  крысы.Домашние кошки об...
  • Эдуард Александров
    Ну, наконец-то здравая идея. А то везде считают человека биологическим животным с развитыми мозгами...Мозг не создаёт с...
  • С С
    Ну что мы можем знать о французской пирамиде? Кажется слышали. Но, автор, расскажи-ка нам лучше о хохляцких пирамидах...Что вы знаете о д...

Смертоносный червь Олгой-Хорхой: Неуловимая легенда пустыни Гоби

Смертоносный червь Олгой-Хорхой: Неуловимая легенда пустыни Гоби

Это больше похоже на сюжет какого-нибудь научно-фантастического романа из 1950-х годов, но некоторые люди верят, что большое, смертоносное червеподобное существо под названием монгольский червь смерти действительно существует в пустыне Гоби.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх