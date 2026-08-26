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Звезды фламенко выступят в Москве

Звезды фламенко выступят в Москве

Мировая премьера спектакля «Между строк» пройдет в столице Предоставлено организаторамиПредоставлено организаторамиОбладатель самой престижной театральной награды Испании — Премии Лорки — Давид Кориа и победительница Национальной премии фламенко Флоренсия Ос на сцене зала имени Чайковского 4 октября представят мировую премьеру постановки «Entrelíneas» — «Между строк».

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