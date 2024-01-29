Губернатор Амурской области рассказал об эффекте от запрета на труд мигрантов

В регионе несколько лет назад приезжим из Китая и стран СНГ запретили работать в сельском хозяйстве и золотодобычеГубернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что принятый пять лет назад региональный закон о запрете труда мигрантов в некоторых сферах оказался выгодным для местной экономики.
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