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Губернатор Амурской области рассказал об эффекте от запрета на труд мигрантов

Губернатор Амурской области рассказал об эффекте от запрета на труд мигрантов

В регионе несколько лет назад приезжим из Китая и стран СНГ запретили работать в сельском хозяйстве и золотодобычеГубернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что принятый пять лет назад региональный закон о запрете труда мигрантов в некоторых сферах оказался выгодным для местной экономики.

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Комментарии
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Русский Империалист
Не только Новосибирская, но и Москва и МО не хочет уменьшения поголовья чёрной плесени, хотя она, как показывает опыт, смертельно опасная субстанция. 😡🇷🇺
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