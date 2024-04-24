Залистование позиций ВСУ выполнили артиллеристы группировки войск «Центр» на авдеевском направлении

Специальные 122-мм агитационные снаряды с надписью «Агит» для орудия Д-30 представляют собой боеприпас, в который за место поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками количеством более 300 штук.
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