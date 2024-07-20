«Калуга Жесть»: на калужской объездной погиб мальчик на мопеде

В соцсетях появилась информация, что на калужской объездной произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель мопеда, мальчик 2008 года рожденияВ соцсетях появилась информация, что на калужской объездной произошло смертельное ДТП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)