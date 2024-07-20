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Калужские новости

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«Калуга Жесть»: на калужской объездной погиб мальчик на мопеде

«Калуга Жесть»: на калужской объездной погиб мальчик на мопеде

В соцсетях появилась информация, что на калужской объездной произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель мопеда, мальчик 2008 года рожденияВ соцсетях появилась информация, что на калужской объездной произошло смертельное ДТП.

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