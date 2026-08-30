Кто ушел из шоу «Большой куш» в 9 серии: минут звезда, плюс подозрения в копилку

У нас намечается битва не на жизнь, а насмерть. Уже с первых минут 8 серия «Большого куша» привлечет зрителей, ведь там соперничают Ида Галич и Глюкоза… Кто останется в шоу дальше? Прошлый выпуск оставил нас в приятном ожидании, ведь мы так и не узнали, чем закончится игра между Идой Галич и певицей Глюкозой — обе они боролись за то, чтобы остаться в проекте и дальше бороться за главный приз.
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