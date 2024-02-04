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Какие вещи нужно чистить только в химчистке

Какие вещи нужно чистить только в химчистке

Пуховик Почему надо сдавать в химчистку: если стирать пуховик дома – пух может «свалиться». А если пуховая куртка вашего ребенка украшена несъемным меховым воротником или на капюшоне присутствует опушка – «достанется» еще и меху.

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