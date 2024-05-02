Уральцы пожаловались на навигацию в обновленном Кольцово

Пассажиры аэропорта Кольцово пожаловались на маршрутизацию в обновленном секторе – из-за продолжающегося ремонта в международном блоке после регистрации люди вынуждены идти в терминал А, откуда проходить в зону безопасности – таможенного и пограничного контроля.