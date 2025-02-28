Политик Филиппо обратился к Трампу и Маску после ареста Джеорджеску

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к президенту США Дональду Трампу и главе Департамента государственной эффективности (DOGE) страны Илону Маску после ареста кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску.
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