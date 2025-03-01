Информационная методика Трампа

Игорь Кузнецов

Прописные истины в идеологической войне. Как же быстро у нас во времена "перестройки" и потом сменили патетично-идеологизированный штамп "широкие народные массы трудящихся" на «Я не халявщик, я партнер» из рекламной кампании российской финансовой пирамиды. Вот это и есть - "управление сознанием".