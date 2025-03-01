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Информационная методика Трампа

Ростислав Ищенко*** У каждого профессионала есть чему поучиться. Даже у врага. Пётр учился воевать у шведов.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Прописные истины в идеологической войне. Как же быстро у нас во времена &quot;перестройки&quot; и потом сменили патетично-идеологизированный штамп &quot;широкие народные массы трудящихся&quot; на «Я не халявщик, я партнер» из рекламной кампании российской финансовой пирамиды. Вот это и есть - &quot;управление сознанием&quot;.
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