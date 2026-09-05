Готовлю на обычной сковороде: нежный и ароматный торт из овсянки и яблок. Полезный десерт без капли пшеничной муки

Давайте приготовим необычный домашний торт без духовки и пшеничной муки. Яблочно-овсяные коржи получаются ароматными и мягкими, а творожный крем с клюквой добавляет приятную кисло-сладкую нотку.
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