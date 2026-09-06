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«Ближайшее время проведу на костылях»: Регина Тодоренко показала себя в инвалидном кресле из-за травмы

«Ближайшее время проведу на костылях»: Регина Тодоренко показала себя в инвалидном кресле из-за травмы

Регина Тодоренко из-за травмы колена будет передвигаться на костылях Телеведущая Регина Тодоренко сообщила подписчикам о госпитализации и проблемах с ногой, опубликовав снимок в инвалидной коляске.

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