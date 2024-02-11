Даллас (ATP). 1/2 финала. Пол обыграл Шелтона, Гирон – Маннарино

Сетка турнира здесь. Dallas Open Даллас, США 5 – 11 февраля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 756 020 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Томми Пол (США) Бен Шелтон (США) 6:2|6:4 Дата проведения 10 февраля, 23.
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