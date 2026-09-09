Building An Energy-Efficient Home in 2026

Starting With the Building EnvelopeRethinking Heating, Cooling, and Backup PowerWater Efficiency Deserves Equal AttentionSmart Technology and Real-Time MonitoringMaterial Choices and Long-Term Value .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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